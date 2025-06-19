Российские таможенники нашли семь вёдер с наркотиками в посылке из Италии
ФТС: Российские таможенники пресекли ввоз 75 кг наркотиков из Италии
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ФТС с Центральной оперативной и Тульской таможнями пресекли ввоз 75 кг наркотического вещества из Италии. Об этом Life.ru сообщили в пресс-службе ведомства.
При досмотре груза, задекларированного как сырьё для пищевой и косметической промышленности, сотрудники таможни обнаружили семь пластиковых вёдер с белым порошком, который оказался тетрагидроканнабинолом.
«Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет со штрафом до одного миллиона рублей», — отметили в ФТС.
Ранее Life.ru рассказывал, что полиция обнаружила в Домодедово подпольное производство синтетических наркотиков. Внутри двухэтажного коттеджа было найдено свыше 1,3 тонны наркотиков, оценённых в полмиллиарда рублей. Организатору подпольного производства грозит самое суровое наказание – пожизненное лишение свободы.