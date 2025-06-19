Российские таможенники нашли семь вёдер с наркотиками в посылке из Италии

ФТС с Центральной оперативной и Тульской таможнями пресекли ввоз 75 кг наркотического вещества из Италии. Об этом Life.ru сообщили в пресс-службе ведомства.

При досмотре груза, задекларированного как сырьё для пищевой и косметической промышленности, сотрудники таможни обнаружили семь пластиковых вёдер с белым порошком, который оказался тетрагидроканнабинолом.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет со штрафом до одного миллиона рублей», — отметили в ФТС.