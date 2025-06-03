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3 июня, 09:54

Килограмм трепанга под стельками пытались вывезти из России в Китай двое мужчин

ФТС: В Приморье двое мужчин пытались вывезти в Китай 1 кг трепанга в обуви

Контрабандный трепанг, найденный уссурийскими таможенниками. Обложка © Предоставлена Life.ru / ФТС России

Контрабандный трепанг, найденный уссурийскими таможенниками. Обложка © Предоставлена Life.ru / ФТС России

Уссурийские таможенники пресекли незаконный вывоз трепанга в обуви. При досмотре в железнодорожном пункте пропуска «Пограничный» служебная собака Зара обнаружила попытку контрабанды сушёного трепанга. Как сообщили Life.ru в пресс-службе ФТС России, лабрадор обратил внимание на пару иностранных граждан, проявив большой интерес к их ботинкам.

Спрятанный в кроссовках трепанг. Видео © Предоставлено Life.ru / ФТС России

При проверке выяснилось, что почти килограмм деликатеса был спрятан под стельками кроссовок, а также в нижнем белье женщины. Туристы признались, что знали о запрете, но решили скрыть товар, сославшись на плохое понимание правил.

Изъятый трепанг направлен на экспертизу для оценки стоимости. В отношении нарушителей возбуждены административные дела, им грозит штраф до трёхкратной стоимости товара, также будет решаться вопрос о конфискации трепанга.

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Ранее Life.ru рассказывал, как сотрудники таможенной службы в Шереметьево задержали иностранца с двумя чемоданами кубинских сигар — их общая стоимость оценивается почти в полтора миллиона рублей. Мужчина заверил, что привёз их не с целью продажи, а хотел раскурить их сам и заодно угостить друзей.

Юрий Лысенко
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