Килограмм трепанга под стельками пытались вывезти из России в Китай двое мужчин

Уссурийские таможенники пресекли незаконный вывоз трепанга в обуви. При досмотре в железнодорожном пункте пропуска «Пограничный» служебная собака Зара обнаружила попытку контрабанды сушёного трепанга. Как сообщили Life.ru в пресс-службе ФТС России, лабрадор обратил внимание на пару иностранных граждан, проявив большой интерес к их ботинкам.

Спрятанный в кроссовках трепанг. Видео © Предоставлено Life.ru / ФТС России

При проверке выяснилось, что почти килограмм деликатеса был спрятан под стельками кроссовок, а также в нижнем белье женщины. Туристы признались, что знали о запрете, но решили скрыть товар, сославшись на плохое понимание правил.

Изъятый трепанг направлен на экспертизу для оценки стоимости. В отношении нарушителей возбуждены административные дела, им грозит штраф до трёхкратной стоимости товара, также будет решаться вопрос о конфискации трепанга.