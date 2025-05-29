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Регион
29 мая, 10:16

Покурим с друзьями: Кубинца с двумя чемоданами сигар задержали таможенники в Шереметьево

В Шереметьево задержали кубинца, который пытался провезти в РФ сигары на 1,5 млн

Обложка © Предоставлено Life.ru / Пресс-служба ФТС России

Обложка © Предоставлено Life.ru / Пресс-служба ФТС России

Сотрудники таможни в аэропорту Шереметьево пресекли дерзкую попытку ввоза эксклюзивных табачных изделий на почти полтора миллиона рублей. Иностранный гражданин пытался привезти сигары с Кубы, сообщили Life.ru в пресс-службе ФТС России.

Комментарий главного эксперта шереметьевской таможни Екатерины Пушенковой. Видео © Предоставлено Life.ru / Пресс-служба ФТС России

У 32-летнего гражданина при себе было два чемодана, заглянув в которые, инспекторов обдало терпким запахом элитных кубинских сигар. Маркировки на них никакой не было, а мужчина заявил, что хотел раскурить их самостоятельно и заодно угостить друзей.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (незаконное перемещение табачных изделий в крупном размере). Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет со штрафом до 1 млн рублей», — рассказали в ФТС.

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Ранее в Чите таможенники обнаружили в трусиках у пассажирки три килограмма бивней моржа. Женщина рассказала, что купила их в одном из посёлков и собиралась изготавливать из этого поделки. Она держала путь в Китай.

Владимир Озеров
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