Покурим с друзьями: Кубинца с двумя чемоданами сигар задержали таможенники в Шереметьево

Сотрудники таможни в аэропорту Шереметьево пресекли дерзкую попытку ввоза эксклюзивных табачных изделий на почти полтора миллиона рублей. Иностранный гражданин пытался привезти сигары с Кубы, сообщили Life.ru в пресс-службе ФТС России.

Комментарий главного эксперта шереметьевской таможни Екатерины Пушенковой. Видео © Предоставлено Life.ru / Пресс-служба ФТС России

У 32-летнего гражданина при себе было два чемодана, заглянув в которые, инспекторов обдало терпким запахом элитных кубинских сигар. Маркировки на них никакой не было, а мужчина заявил, что хотел раскурить их самостоятельно и заодно угостить друзей.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (незаконное перемещение табачных изделий в крупном размере). Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет со штрафом до 1 млн рублей», — рассказали в ФТС.