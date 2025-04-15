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15 апреля, 08:57

3 кг бивней моржа таможенники нашли в трусиках россиянки

Читинские таможенники пресекли контрабанду бивней моржа в Китай

Бивни моржа, которые россиянка пыталась вывезти в Китай. Фото © ФТС РФ

Бивни моржа, которые россиянка пыталась вывезти в Китай. Фото © ФТС РФ

Читинские таможенники нашли фрагменты бивней моржа весом почти 3 кг в нижнем белье и на теле туристки, которая ехала на автобусе в Китай. Об этом Life.ru сообщили в Федеральной таможенной службе.

Нервничавшую женщину заметили в пункте пропуска Забайкальск, пПри досмотре таможенники выявили у 50-летней туристки четыре еобработанных фрагмента бивней моржа. Два из них были прикреплены чулками к талии, ещё два — спрятаны в одежде.

«Женщина пояснила, что приобрела товар на рынке в посёлке Забайкальск и хотела использовать для поделок. О том, что при вывозе требуются разрешительные документы, она не знала», — рассказали в ФТС.

Сейчас в отношении женщины возбуждено два административных дела по статьям о сокрытии товаров от таможенного контроля и несоблюдении ограничений.

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А ранее Life.ru рассказывал, что в аэропорту Шереметьево нашли 119 килограммов незадекларированного жевательного табака у пассажиров. Двое иностранцев вылетали в Самарканд и хотели увезти с собой 4 150 упаковок снюса.

Александра Вишнякова
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