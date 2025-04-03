Москвичке грозит 5 лет за возвращение из Дубая с украшениями Cartier, Hermes и Rolex на 5 млн
ФТС: В Москве таможня изъяла у пассажирки из Дубая драгоценности на 5 млн рублей
В Москве таможня изъяла ювелирные украшения на 5 млн руб у пассажирки. Обложка © Telegram / ФТС России
В московском аэропорту Домодедово сотрудники таможни задержали пассажирку из Дубая, которая пыталась провести через границу ювелирные украшения на 5 миллионов рублей. Об этом Life.ru узнал у ФТС России.
В Домодедове задержали пассажирку с незаконной ювелиркой. Видео © ФТС России
«На «зелёном» коридоре девушку остановил инспектор. В ручной клади 32-летней россиянки были обнаружены 17 украшений Cartier, Hermes, Van Cleef and Arpels, Casa Gi, Rolex. Она пояснила, что драгоценности покупала давно, с правилами не знакома», — сказано в заявлении ведомства.
В Домодедове задержали пассажирку с незаконной ювелиркой. Фото © ФТС России
В Домодедове задержали пассажирку с незаконной ювелиркой. Фото © ФТС России
В Домодедове задержали пассажирку с незаконной ювелиркой. Фото © ФТС России
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