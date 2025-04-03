Москвичке грозит 5 лет за возвращение из Дубая с украшениями Cartier, Hermes и Rolex на 5 млн

В московском аэропорту Домодедово сотрудники таможни задержали пассажирку из Дубая, которая пыталась провести через границу ювелирные украшения на 5 миллионов рублей. Об этом Life.ru узнал у ФТС России.

В Домодедове задержали пассажирку с незаконной ювелиркой. Видео © ФТС России

«На «зелёном» коридоре девушку остановил инспектор. В ручной клади 32-летней россиянки были обнаружены 17 украшений Cartier, Hermes, Van Cleef and Arpels, Casa Gi, Rolex. Она пояснила, что драгоценности покупала давно, с правилами не знакома», — сказано в заявлении ведомства.

В Домодедове задержали пассажирку с незаконной ювелиркой. Фото © ФТС России

В Домодедове задержали пассажирку с незаконной ювелиркой. Фото © ФТС России

В Домодедове задержали пассажирку с незаконной ювелиркой. Фото © ФТС России

Как показала экспертиза, кольца, браслеты, серьги, подвеска, часы являются подлинными и выполнены из золота 750 пробы со вставками из бриллиантов, перламутра, малахита, оникса, топаза. Сейчас рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 226.1 УК РФ «Контрабанда стратегически важных товаров». Россиянке грозит до 5 лет тюрьмы или штраф до 1 миллиона рублей.