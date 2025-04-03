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3 апреля, 10:57

Москвичке грозит 5 лет за возвращение из Дубая с украшениями Cartier, Hermes и Rolex на 5 млн

ФТС: В Москве таможня изъяла у пассажирки из Дубая драгоценности на 5 млн рублей

В Москве таможня изъяла ювелирные украшения на 5 млн руб у пассажирки. Обложка © Telegram / ФТС России

В Москве таможня изъяла ювелирные украшения на 5 млн руб у пассажирки. Обложка © Telegram / ФТС России

В московском аэропорту Домодедово сотрудники таможни задержали пассажирку из Дубая, которая пыталась провести через границу ювелирные украшения на 5 миллионов рублей. Об этом Life.ru узнал у ФТС России.

В Домодедове задержали пассажирку с незаконной ювелиркой. Видео © ФТС России

«На «зелёном» коридоре девушку остановил инспектор. В ручной клади 32-летней россиянки были обнаружены 17 украшений Cartier, Hermes, Van Cleef and Arpels, Casa Gi, Rolex. Она пояснила, что драгоценности покупала давно, с правилами не знакома», — сказано в заявлении ведомства.

В Домодедове задержали пассажирку с незаконной ювелиркой. Фото © ФТС России

В Домодедове задержали пассажирку с незаконной ювелиркой. Фото © ФТС России

В Домодедове задержали пассажирку с незаконной ювелиркой. Фото © ФТС России

В Домодедове задержали пассажирку с незаконной ювелиркой. Фото © ФТС России

В Домодедове задержали пассажирку с незаконной ювелиркой. Фото © ФТС России

В Домодедове задержали пассажирку с незаконной ювелиркой. Фото © ФТС России

Как показала экспертиза, кольца, браслеты, серьги, подвеска, часы являются подлинными и выполнены из золота 750 пробы со вставками из бриллиантов, перламутра, малахита, оникса, топаза. Сейчас рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 226.1 УК РФ «Контрабанда стратегически важных товаров». Россиянке грозит до 5 лет тюрьмы или штраф до 1 миллиона рублей.

В аэропорту Шереметьево задержали иностранцев со 119 кг снюса
В аэропорту Шереметьево задержали иностранцев со 119 кг снюса

Ранее таможенники Уссурийска нашли у туриста, который хотел выехать в Китай на автобусе, пять лап гималайского медведя. Весила такая «ручная кладь» около четырёх килограммов. Документов, которые разрешали бы мужчине перевозку груза, не оказалось.

Татьяна Миссуми
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