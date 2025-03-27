Турист хотел незаконно увезти в Китай пять лап гималайского медведя

Таможенники Уссурийска нашли у туриста, который хотел выехать в Китай на автобусе, пять лап гималайского медведя. Весила такая «ручная кладь» около четырёх килограммов. Документов, которые разрешали бы мужчине перевозку такого груза, не оказалось. Об этом сообщает пресс-служба ФТС.

«Экспертиза установила, что это фрагменты лап гималайского медведя со шкурой, шерстью и когтями. Данный вид попадает под действие Конвенции СИТЕС и допускается к вывозу при наличии пассажирской таможенной декларации и разрешения от Росприроднадзора», — рассказали в пресс-службе.

Теперь мужчине грозит штраф за недекларирование товаров и несоблюдение ограничений. В Китае медвежьи лапы используют в ресторанном бизнесе для создания экзотических блюд. Чаще всего их жарят на решётке или варят суп. Также их применяют в Восточной медицине. Считается, что лапа может избавить человека от неврастении, ревматоидного артрита и повышенной раздражительности.