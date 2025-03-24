Иностранец пытался вывезти из России 100 корней женьшеня в трусах

В Уссурийске Приморского края таможенники остановили 57-летнего иностранца, который пытался вывезти из России в Китай около ста корней женьшеня, находящегося на грани исчезновения и запрещённого к свободному обороту. Об этом Life.ru рассказали в ФТС.

Женьшень. Фото © ФТС России

«Уссурийские таможенники пресекли попытку незаконного вывоза 100 корней дикорастущего женьшеня иностранным гражданином, направлявшимся в Китай через пункт пропуска Полтавка», — уточнили в ведомстве.

Сотрудники таможни обратили внимание на мужчину, потому что он изрядно нервничал. Досмотр показал, что под одеждой в нижнем белье иностранец спрятал два свёртка с высушенными корнями ценного растения общим весом 530 граммов. Экспертиза подтвердила, что изъятый товар – женьшень настоящий семейства Аралиевые. Он занесён в Красную книгу РФ, Красную книгу Приморского края, а также подпадает под действие конвенции СИТЕС. Возбуждено уголовное дело по ст. 226.1 УК РФ «Контрабанда особо ценных растений», подозреваемому грозит тюрьма до 5 лет.