Иностранец пытался вывезти из России 100 корней женьшеня в трусах
В Приморском крае таможенники пресекли контрабанду 100 корней женьшеня в Китай
Изъятый в Приморском крае женьшень. Фото © ФТС России
В Уссурийске Приморского края таможенники остановили 57-летнего иностранца, который пытался вывезти из России в Китай около ста корней женьшеня, находящегося на грани исчезновения и запрещённого к свободному обороту. Об этом Life.ru рассказали в ФТС.
Женьшень. Фото © ФТС России
«Уссурийские таможенники пресекли попытку незаконного вывоза 100 корней дикорастущего женьшеня иностранным гражданином, направлявшимся в Китай через пункт пропуска Полтавка», — уточнили в ведомстве.
Сотрудники таможни обратили внимание на мужчину, потому что он изрядно нервничал. Досмотр показал, что под одеждой в нижнем белье иностранец спрятал два свёртка с высушенными корнями ценного растения общим весом 530 граммов. Экспертиза подтвердила, что изъятый товар – женьшень настоящий семейства Аралиевые. Он занесён в Красную книгу РФ, Красную книгу Приморского края, а также подпадает под действие конвенции СИТЕС. Возбуждено уголовное дело по ст. 226.1 УК РФ «Контрабанда особо ценных растений», подозреваемому грозит тюрьма до 5 лет.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге таможенники изъяли у пассажирки рейса Екатеринбург — Бангкок ювелирные изделия весом в 23 килограмма, драгоценности не были задекларированы. Всего правоохранители насчитали 93 изделия с уральскими самоцветами. Их рыночная стоимость – почти 220 тысяч рублей. Возбуждено дело по ст. 16.2 КоАП РФ «Недекларирование товаров».