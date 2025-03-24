На россиянина завели дело за попытку ввезти в страну опасный вьетнамский лимон
Лимонные деревья. Фото © Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия
В иркутском аэропорту при досмотре багажа пассажира, прибывшего из Вьетнама, были обнаружены подкарантинные растения. Как сообщает Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия, турист пытался повезти на территорию РФ два растения: дерево лимона и полисциас кустарниковый. При этом у него не было при себе фитосанитарных сертификатов.
Уничтожение опасного вьетнамского лимона. Видео © Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия
Из-за потенциальной опасности для сельского хозяйства региона несертифицированные растения и почва были изъяты и уничтожены путём сжигания. Против россиянина, ввёзшего их, возбуждено административное дело по статье 10.2 КоАП РФ.
Ранее стало известно, что сотрудники таможни в аэропорту Уфы задержали туриста, летевшего из Таиланда, который пытался провезти в РФ сушёную голову крокодила. Декларации на экзотический сувенир у мужчины не оказалось.