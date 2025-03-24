На россиянина завели дело за попытку ввезти в страну опасный вьетнамский лимон

В иркутском аэропорту при досмотре багажа пассажира, прибывшего из Вьетнама, были обнаружены подкарантинные растения. Как сообщает Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия, турист пытался повезти на территорию РФ два растения: дерево лимона и полисциас кустарниковый. При этом у него не было при себе фитосанитарных сертификатов.