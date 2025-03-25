В аэропорту Шереметьево задержали иностранцев со 119 кг снюса

Работники Федеральной таможенной службы аэропорта Шереметьево нашли 119 килограммов незадекларированного жевательного табака у пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе ФТС России.

Таможенники нашли 119 кг жевательного табака в Шереметьево. Видео © ФТС России

«Шереметьевские таможенники при проведении таможенного контроля обнаружили 119 кг жевательного табака у двух иностранных граждан, вылетавших в Самарканд», — указано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что таможенники использовали рентгеновское оборудование для обследования четырёх чемоданов, в которых обнаружили 4 150 упаковок жевательной смеси. Пассажиры отметили, что купили товар на одном из рынков Москвы с целью последующей продажи в Узбекистане. В ФТС объяснили, что данная продукция содержит никотин, её общая стоимость составляет 1 миллион 730 тысяч рублей.

Сотрудники ведомства добавили, что возбуждены два дела об административных правонарушениях по факту недекларирования товаров. Данная статья предполагает штраф размером от половины до двойной стоимости задержанных товаров с возможностью их конфискации.

«В соответствии с решением Совета ЕЭК от 20.12.2017 № 107 «Об отдельных вопросах, связанных с товарами для личного пользования» табачная продукция ограничена к перемещению. Одно физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста, для личных целей может перемещать не более 250 г жевательного табака», — говорится в заявлении.