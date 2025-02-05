В Пулково таможенники задержали багаж с годовым запасом китайских сигарет

Сотрудники ФТС России задержали в аэропорту Пулково багаж с годовым запасом китайских сигарет. Прилетевший в Санкт-Петербург пассажир разместил около десяти килограммов табачных изделий в двух чемоданах.

Сам он заявил таможенникам, мол, привёз сигареты в подарок коллегам. Силовики щедрость гражданина не оценили и оставили «подарок» в отделении — совокупно у россиянина изъяли 393 пачки китайского производства без российских акцизных марок.

Стоимость изъятой партии сигарет может превышать 50 тысяч рублей. Против нарушителя уже возбудили два административных дела: за отсутствие декларации и несоблюдение ограничений при ввозе товаров на территорию ЕврАзЭС.