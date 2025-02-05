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5 февраля, 14:48

В Пулково таможенники задержали багаж с годовым запасом китайских сигарет

Сотрудники ФТС России задержали в аэропорту Пулково багаж с годовым запасом китайских сигарет. Прилетевший в Санкт-Петербург пассажир разместил около десяти килограммов табачных изделий в двух чемоданах.

Сам он заявил таможенникам, мол, привёз сигареты в подарок коллегам. Силовики щедрость гражданина не оценили и оставили «подарок» в отделении — совокупно у россиянина изъяли 393 пачки китайского производства без российских акцизных марок.

Стоимость изъятой партии сигарет может превышать 50 тысяч рублей. Против нарушителя уже возбудили два административных дела: за отсутствие декларации и несоблюдение ограничений при ввозе товаров на территорию ЕврАзЭС.

«В таможне пояснили, с ноября правила перевозки табачных изделий для личного пользования на международных рейсах ужесточились. В общую массу разрешенных 250 граммов включили также стики для устройств нагревания», — сообщает телеканала «Санкт-Петербург».

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Напомним, в конце мнившего года российские таможенники перестали пропускать в страну холодильники и кондиционеры. Кроме того, двух «сладкоежек» с 56 кг дубайского шоколада задержали на таможне в Тюмени.

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freepik

Борис Эльфанд
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