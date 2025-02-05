В Пулково таможенники задержали багаж с годовым запасом китайских сигарет
Сотрудники ФТС России задержали в аэропорту Пулково багаж с годовым запасом китайских сигарет. Прилетевший в Санкт-Петербург пассажир разместил около десяти килограммов табачных изделий в двух чемоданах.
Сам он заявил таможенникам, мол, привёз сигареты в подарок коллегам. Силовики щедрость гражданина не оценили и оставили «подарок» в отделении — совокупно у россиянина изъяли 393 пачки китайского производства без российских акцизных марок.
Стоимость изъятой партии сигарет может превышать 50 тысяч рублей. Против нарушителя уже возбудили два административных дела: за отсутствие декларации и несоблюдение ограничений при ввозе товаров на территорию ЕврАзЭС.
«В таможне пояснили, с ноября правила перевозки табачных изделий для личного пользования на международных рейсах ужесточились. В общую массу разрешенных 250 граммов включили также стики для устройств нагревания», — сообщает телеканала «Санкт-Петербург».
Напомним, в конце мнившего года российские таможенники перестали пропускать в страну холодильники и кондиционеры. Кроме того, двух «сладкоежек» с 56 кг дубайского шоколада задержали на таможне в Тюмени.