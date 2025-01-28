МВД и таможня опровергают «санкции» против авто, ввезённых по параллельному импорту
ФТС опровергает сообщения о рассылке автовладельцам требований о доплате пошлин
МВД России опровергло сообщения о том, что ГАИ массово аннулирует регистрацию автомобилей, ввезённых по параллельному импорту из-за неуплаченного в полном объёме утилизационного сбора.
«Опубликованная на интернет-ресурсе Autonews.ru информация о том, что Госавтоинспекция массово аннулирует регистрацию транспортных средств, ввезённых россиянами по параллельному импорту по причине неуплаченного в полном объёме утилизационного сбора, не соответствует действительности», —цитирует ТАСС сообщение ведомства.
Также Федеральная таможенная служба опровергла сообщения о массовой рассылке таким автовладельцам требований о необходимости доплатить таможенные пошлины.
Напомним, ранее Autonews.ru сообщило, что владельцам машин, ввезённых в Россию по параллельному импорту, якобы пришли сообщения от таможни о необходимости доплатить пошлины. Подобные уведомления якобы пришли тысячам граждан, а средняя сумма доплаты составляет 300–400 тысяч рублей. Эксперты говорят, что в случае неуплаты электронный паспорт автомобиля и его регистрация в ГИБДД могут быть аннулированы.
Life.ru