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Регион
28 января, 15:04

МВД и таможня опровергают «санкции» против авто, ввезённых по параллельному импорту

ФТС опровергает сообщения о рассылке автовладельцам требований о доплате пошлин

МВД России опровергло сообщения о том, что ГАИ массово аннулирует регистрацию автомобилей, ввезённых по параллельному импорту из-за неуплаченного в полном объёме утилизационного сбора.

«Опубликованная на интернет-ресурсе Autonews.ru информация о том, что Госавтоинспекция массово аннулирует регистрацию транспортных средств, ввезённых россиянами по параллельному импорту по причине неуплаченного в полном объёме утилизационного сбора, не соответствует действительности», цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Также Федеральная таможенная служба опровергла сообщения о массовой рассылке таким автовладельцам требований о необходимости доплатить таможенные пошлины.

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Напомним, ранее Autonews.ru сообщило, что владельцам машин, ввезённых в Россию по параллельному импорту, якобы пришли сообщения от таможни о необходимости доплатить пошлины. Подобные уведомления якобы пришли тысячам граждан, а средняя сумма доплаты составляет 300–400 тысяч рублей. Эксперты говорят, что в случае неуплаты электронный паспорт автомобиля и его регистрация в ГИБДД могут быть аннулированы.

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Life.ru

Александра Вишнякова
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