Российские таможенники перестали пропускать в страну холодильники и кондиционеры

Начиная с 12 ноября Федеральная таможенная служба (ФТС) России запретила пропускать через границу кондиционеры, а также промышленные и бытовые холодильники. Как сообщает «Коммерсантъ», данное решение связано с тем, что таможенная служба начала спрашивать лицензии у поставщиков оборудования с фреоном R-410.

Блокировка коснулась всех стран, в том числе и государств СНГ, рассказал в беседе с изданием гендиректор Евразийской ассоциации рынка отопительных систем Игорь Прудников. Уточняется, что запрет был наложен на все виды климатического оборудования, заправленного фреоном, — бытовые и промышленные кондиционеры, холодильники, а также системы холода, используемые в торговых и промышленных точках. По данным журналистов, в связи с этим убытки поставщиков оборудования могут составить от 200 до 300 млн рублей.