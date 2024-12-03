Российские таможенники перестали пропускать в страну холодильники и кондиционеры
«Коммерсант»: Таможня перестала пропускать в Россию кондиционеры и холодильники
Начиная с 12 ноября Федеральная таможенная служба (ФТС) России запретила пропускать через границу кондиционеры, а также промышленные и бытовые холодильники. Как сообщает «Коммерсантъ», данное решение связано с тем, что таможенная служба начала спрашивать лицензии у поставщиков оборудования с фреоном R-410.
Блокировка коснулась всех стран, в том числе и государств СНГ, рассказал в беседе с изданием гендиректор Евразийской ассоциации рынка отопительных систем Игорь Прудников. Уточняется, что запрет был наложен на все виды климатического оборудования, заправленного фреоном, — бытовые и промышленные кондиционеры, холодильники, а также системы холода, используемые в торговых и промышленных точках. По данным журналистов, в связи с этим убытки поставщиков оборудования могут составить от 200 до 300 млн рублей.
Ранее Минпромторг ответил на опасения о дефиците холодильников. Там отметили, что в РФ запас этого вида бытовой техники исчисляется сотнями тысяч единиц, при этом продолжает расти доля отечественной продукции.
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