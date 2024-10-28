Минпромторг ответил на опасения о дефиците холодильников

В России есть стабильный запас холодильников, новые правила Минприроды не должны создать дефицит этой бытовой техники, рассказали в Минпромторге России. Там также отметили, что в РФ запас холодильников исчисляется сотнями тысяч единиц, при этом продолжает расти доля отечественной бытовой техники.

«Доля отечественных холодильников на рынке неуклонно растёт: по итогам 2023 года она превысила 50%, а по итогам 2024 года планируется ее рост почти до 60%. И по плану эта доля продолжает расти», — уточнили в Минпромторге в разговоре с ТАСС.

В России начали переходить на новые природные хладагенты, которые снижают вред окружающей среде. Отечественные производители уже применяют их в производстве, что обеспечивает им устойчивое положение на рынке.