Минпромторг ответил на опасения о дефиците холодильников
Минпромторг: В России сохраняется стабильный запас холодильников
В России есть стабильный запас холодильников, новые правила Минприроды не должны создать дефицит этой бытовой техники, рассказали в Минпромторге России. Там также отметили, что в РФ запас холодильников исчисляется сотнями тысяч единиц, при этом продолжает расти доля отечественной бытовой техники.
«Доля отечественных холодильников на рынке неуклонно растёт: по итогам 2023 года она превысила 50%, а по итогам 2024 года планируется ее рост почти до 60%. И по плану эта доля продолжает расти», — уточнили в Минпромторге в разговоре с ТАСС.
В России начали переходить на новые природные хладагенты, которые снижают вред окружающей среде. Отечественные производители уже применяют их в производстве, что обеспечивает им устойчивое положение на рынке.
Напомним, что ранее Минприроды России ограничило ввоз холодильников и кондиционеров, которые имеют хладагенты. Прежде эти вещества не требовали обязательных документов, теперь же на них нужна специальная лицензия для ввоза в страну. Под новое правило попали 90% кондиционеров и около 50% холодильников. Эксперты сразу предрекли скорое исчезновение этой бытовой техники из магазинов.