В Россию ограничили ввоз холодильников и кондиционеров

Продавцы электроники известили покупателей, что в скором времени стоимость и сроки поставок в страну кондиционеров и холодильников будут увеличены в связи с новыми требованиями Минприроды РФ. Об этом пишет РБК.

Изменения касаются ввоза в Россию продукции с хладагентами, которые используются в кондиционерах и холодильном оборудовании. Они обеспечивают охлаждение воздуха и поддержание оптимальной температуры. Согласно новым требованиям, разрешительный порядок ввоза продукции с хладагентами теперь требуется не только в отношении моновеществ, но и смесей, которые ранее не требовали обязательного лицензирования.

Раньше под правило подпадало лишь 10% кондиционеров, однако теперь оформлять соответствующие документы необходимо на 90% таких аппаратов. На рынке холодильников наблюдается похожая ситуация. Там ограничения коснулись фреона 410, который используется в половине всего оборудования.