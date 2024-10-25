В Россию ограничили ввоз холодильников и кондиционеров
Минприроды РФ ввело ограничения на ввоз холодильников и кондиционеров в страну
Продавцы электроники известили покупателей, что в скором времени стоимость и сроки поставок в страну кондиционеров и холодильников будут увеличены в связи с новыми требованиями Минприроды РФ. Об этом пишет РБК.
Изменения касаются ввоза в Россию продукции с хладагентами, которые используются в кондиционерах и холодильном оборудовании. Они обеспечивают охлаждение воздуха и поддержание оптимальной температуры. Согласно новым требованиям, разрешительный порядок ввоза продукции с хладагентами теперь требуется не только в отношении моновеществ, но и смесей, которые ранее не требовали обязательного лицензирования.
Раньше под правило подпадало лишь 10% кондиционеров, однако теперь оформлять соответствующие документы необходимо на 90% таких аппаратов. На рынке холодильников наблюдается похожая ситуация. Там ограничения коснулись фреона 410, который используется в половине всего оборудования.
Ранее Россельхоз надзор ввёл ограничения на ввоз пшеницы, томатов, перцев и дынь из Казахстана. Такое решение связано с тем, что продуктам не могут обеспечить необходимую санитарную обработку, из-за чего в РФ порой поступает подкарантинная продукция.
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