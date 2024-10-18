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18 октября, 17:40

Россия ограничила ввоз цветов из Казахстана из-за вредителя трипса

Россельхознадзор с 21 октября ограничит ввоз цветов из Казахстана

Россельхознадзор с 21 октября на время ограничит ввоз в Россию срезанных цветов из Казахстана. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

«Россельхознадзор вводит с 21 октября временные ограничения на ввоз срезанных цветов и бутонов, следующих на территорию РФ в сопровождении казахстанских фитосанитарных сертификатов, выданных на продукцию преимущественно из недружественных стран», — говорится в пресс-релизе.

Как пояснили в ведомстве, Казахстан реэкспортирует большинство цветов из Бельгии, Польши, Нидерландов, однако компетентные ведомства этих стран не обеспечивают надлежащий уровень контроля за безопасностью продукции. Решение принято в целях сохранения фитосанитарного благополучия РФ, а также ввиду многочисленных случаев обнаружений в 2023 и 2024 годах опасного вредителя — западного цветочного трипса. Потенциальный ущерб от его распространения составляет более 11,5 миллиарда рублей.

А накануне Россельхознадзор временно ограничил ввоз томатов, пшеницы, перцев и дынь из Казахстана. Связано это с тем, что продуктам не могут обеспечить необходимую санитарную обработку. Казахстанская сторона пока не принимает необходимые меры.

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Freepik

Наталья Демьянова
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