Россия ограничила ввоз цветов из Казахстана из-за вредителя трипса

Россельхознадзор с 21 октября на время ограничит ввоз в Россию срезанных цветов из Казахстана. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

«Россельхознадзор вводит с 21 октября временные ограничения на ввоз срезанных цветов и бутонов, следующих на территорию РФ в сопровождении казахстанских фитосанитарных сертификатов, выданных на продукцию преимущественно из недружественных стран», — говорится в пресс-релизе.

Как пояснили в ведомстве, Казахстан реэкспортирует большинство цветов из Бельгии, Польши, Нидерландов, однако компетентные ведомства этих стран не обеспечивают надлежащий уровень контроля за безопасностью продукции. Решение принято в целях сохранения фитосанитарного благополучия РФ, а также ввиду многочисленных случаев обнаружений в 2023 и 2024 годах опасного вредителя — западного цветочного трипса. Потенциальный ущерб от его распространения составляет более 11,5 миллиарда рублей.