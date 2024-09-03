Мыть или не мыть: Россиянам объяснили, как правильно хранить фрукты и овощи в холодильнике
Эксперт Малозёмов посоветовал не мыть фрукты перед хранением в холодильнике
С жителями России поделились советами по правильному хранению продуктов в холодильнике. Например, многие хозяйки перед тем, как положить фрукты на полку, моют их, а это в корне неправильно, заявил ведущий, журналист и врач Сергей Малозёмов в интервью радио Sputnik.
Эксперт напомнил, что на фруктах есть защитная плёнка в виде естественного или нанесённого искусственным путём воска, которая сохраняет их во время транспортировки и уберегает от микробов и потери влаги. Смывая её, срок хранения фруктов значительно сокращается. Ситуация с овощами прямо противоположная, добавил Малозёмов.
«Если мы говорим про картошку, морковку, свёклу, то здесь актуальнее противоположная тактика, потому что когда мы кладём всё это с землёй в холодильник на хранение, то земля становится источником притягивания влажности, и там образуется такая неприятная грязь, которая становится благотворной средой для развития плесени и других гнилостных микроорганизмов», — отметил эксперт.
Он также рекомендовал класть овощи в пакеты и контейнеры, чтобы они не засыхали. На дно можно положить бумажное полотенце, которое будет впитывать излишки влаги. Чтобы зелень дольше сохраняла свежесть, её надо заворачивать в мокрую ткань. Кроме того, пучок можно поставить в стакан с водой, посоветовал Малозёмов.
При этом следует помнить, что картофель нельзя хранить вместе с другими овощами в холодильнике. Он выделяет этилен, который ускоряет созревание других овощей, в том числе лука, огурцов и помидоров. Поэтому в холодильнике картофель надо хранить либо с другими корнеплодами, либо на отдельной полке.