Мыть или не мыть: Россиянам объяснили, как правильно хранить фрукты и овощи в холодильнике

С жителями России поделились советами по правильному хранению продуктов в холодильнике. Например, многие хозяйки перед тем, как положить фрукты на полку, моют их, а это в корне неправильно, заявил ведущий, журналист и врач Сергей Малозёмов в интервью радио Sputnik.

Эксперт напомнил, что на фруктах есть защитная плёнка в виде естественного или нанесённого искусственным путём воска, которая сохраняет их во время транспортировки и уберегает от микробов и потери влаги. Смывая её, срок хранения фруктов значительно сокращается. Ситуация с овощами прямо противоположная, добавил Малозёмов.

«Если мы говорим про картошку, морковку, свёклу, то здесь актуальнее противоположная тактика, потому что когда мы кладём всё это с землёй в холодильник на хранение, то земля становится источником притягивания влажности, и там образуется такая неприятная грязь, которая становится благотворной средой для развития плесени и других гнилостных микроорганизмов», — отметил эксперт.

Он также рекомендовал класть овощи в пакеты и контейнеры, чтобы они не засыхали. На дно можно положить бумажное полотенце, которое будет впитывать излишки влаги. Чтобы зелень дольше сохраняла свежесть, её надо заворачивать в мокрую ткань. Кроме того, пучок можно поставить в стакан с водой, посоветовал Малозёмов.