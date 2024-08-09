Россиянам назвали главные ошибки при хранении еды в холодильнике

Любую приготовленную еду, которая прошла термическую обработку, будь то суп или котлеты, можно хранить при комнатной температуре не более двух часов. Затем её необходимо убирать в холодильник. Об этом заявила Kp.ru доктор медицинских наук, руководитель Лаборатории безопасности и анализа нутримикробиома ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Светлана Шевелёва.

"Сразу после того, как мы продукты проварили – пропекли микроорганизмы находятся в так называемом тепловом шоке, те, которые выжили, конечно. Дальше есть лаг-фаза, промежуток времени перед тем, как выжившие микробы начнут размножаться. Как правило, лаг-фаза длится от трёх до восьми часов. Так что за два часа, можно говорить с высокой степенью уверенности, ничего плохого с готовыми продуктами, остывающими на столешнице, не случится", — отметила специалист.

Если вы готовите еду на неделю, например, наварили целую кастрюлю борща, то остывать он будет больше двух часов. Поэтому лучше перелить его в несколько отдельных контейнеров. Так суп остынет уже через 30-40 минут, и его можно будет отправить в холодильник на длительное хранение.