Как хранить половинки лука и лимона, чтобы они не скукожились в холодильнике: советы эксперта

Свежие фрукты и овощи — неотъемлемая часть здорового рациона, однако не всегда удаётся съесть их сразу. Как хранить нарезанные овощи, чтобы сохранить витамины и питательные вещества, в беседе с Life.ru поделилась эксперт-нутрициолог Вероника Гусакова.

Если осилить целый овощ не удалось, традиционно его вторая половинка отправляется в холодильник, где он начинает скукоживаться, теряя витамины из-за контакта с кислородом и светом. Наиболее уязвимым является витамин С, который быстро разрушается под воздействием температуры. А витамины группы В (B1, B2, B3, B5, B6, B9) также чувствительны к кислороду и теплу.

Собеседница Life.ru пояснила, что для минимизации потерь витаминов важно соблюдать правильные условия хранения. На примере лимона она пояснила, как сохранить его "жизнь" дольше. Так, нарезанный лимон следует обернуть пищевой пленкой, чтобы предотвратить контакт с воздухом и уменьшить воздействие кислорода. Затем его стоит поместить в прозрачный контейнер, а употребить — в течение 1–2 дней после нарезки для минимизации потери витаминов. Если вы не планируете употреблять лимон в ближайшие дни, лучше выжать сок и заморозить его. Это поможет сохранить большую часть витамина С.

Особое внимание следует уделить температурному режиму в холодильнике. Оптимальная температура хранения должна быть не более +4 °C, так как болезнетворные бактерии активно размножаются при температуре от +4 до +60 °C. Таким образом, для безопасного хранения необходимо установить температуру не выше +4 °C.

Процесс потери витаминов начинается не сразу. В первые несколько часов после нарезки овощи и фрукты теряют до 15–20% витаминов, поэтому лучше нарезать их как можно ближе к моменту употребления. Замораживать их нужно в течение нескольких часов после сбора или покупки, чтобы сохранить их полезные свойства. В первые дни после нарезки они могут потерять до 50% витаминов, в зависимости от условий хранения.

Несмотря на это, овощи и фрукты, оставленные на некоторое время, всё равно содержат питательные вещества. Не все витамины и минералы разрушаются, а клетчатка, необходимая для здоровья, остаётся. Поэтому лучше съесть нарезанные овощи и фрукты, чем не есть их вовсе, резюмировала Гусакова.