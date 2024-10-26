Коллапс на горизонте: Рынку бытовой техники предрекли дефицит из-за требований Минприроды
Эксперт Гуськов: Кондиционеры пропадут из магазинов из-за требований Минприроды
Участники рынка электроники и бытовой техники выразили опасения по поводу возможных проблем с поставками кондиционеров и холодильников. Основной причиной этого стали новые требования Министерства природных ресурсов, касающиеся импорта продукции, содержащей хладагенты. Эту тему в эфире радио «Комсомольская правда» затронул директор по связям с общественностью Ассоциации производителей электробытовой техники Антон Гуськов.
Эксперт считает, что поскольку почти все кондиционеры на рынке являются импортными и альтернативы для них отсутствуют, в течение этого трёхмесячного периода, который уйдёт на получение лицензии, поставки могут полностью остановиться.
«За эти 3 месяца товар просто не будет попадать на полки, что может привести к коллапсу», — заключил Гуськов.
Ранее глава Минприроды РФ Александр Козлов заявил, что в России оказались исчерпаны почти все крупные и легко открываемые месторождения полезных ископаемых. Геологи вынуждены продвигаться всё дальше в арктическую зону и труднодоступные регионы Дальнего Востока и Сибири.
freepik / freepik