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26 октября, 04:51

Коллапс на горизонте: Рынку бытовой техники предрекли дефицит из-за требований Минприроды

Эксперт Гуськов: Кондиционеры пропадут из магазинов из-за требований Минприроды

Участники рынка электроники и бытовой техники выразили опасения по поводу возможных проблем с поставками кондиционеров и холодильников. Основной причиной этого стали новые требования Министерства природных ресурсов, касающиеся импорта продукции, содержащей хладагенты. Эту тему в эфире радио «Комсомольская правда» затронул директор по связям с общественностью Ассоциации производителей электробытовой техники Антон Гуськов.

Эксперт считает, что поскольку почти все кондиционеры на рынке являются импортными и альтернативы для них отсутствуют, в течение этого трёхмесячного периода, который уйдёт на получение лицензии, поставки могут полностью остановиться.

«За эти 3 месяца товар просто не будет попадать на полки, что может привести к коллапсу», — заключил Гуськов.

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freepik / freepik

Артём Гапоненко
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