Россиянам рассказали, как не попасть на деньги при обогреве квартиры кондиционером

Способность некоторых сплит-систем не только охлаждать, но и обогревать помещение делает их универсальными помощниками для создания уютного микроклимата дома. Однако с приходом минусовых температур использовать функционал кондиционеров следует с осторожностью, предупредил профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА Алексей Юрасов.

Доктор наук напомнил, что диапазон допустимых температур для большинства бытовых устройств начинается с минус 15 градусов Цельсия. Если попытаться обогреть комнату при более сильных морозах, сплит-система может попросту сломаться. В дренажной системе и конденсаторе образуется лёд, который и выведет оборудование из строя.

«Для обогрева помещений в сильные морозы можно применять инверторные сплит-системы, но стоимость таких систем достаточно высока», — поделился собеседник «Газеты.ru».