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16 сентября, 05:06

Россиянам рассказали, как не попасть на деньги при обогреве квартиры кондиционером

Профессор Юрасов: Перевод кондиционера на обогрев в морозы чреват его поломкой

Способность некоторых сплит-систем не только охлаждать, но и обогревать помещение делает их универсальными помощниками для создания уютного микроклимата дома. Однако с приходом минусовых температур использовать функционал кондиционеров следует с осторожностью, предупредил профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА Алексей Юрасов.

Доктор наук напомнил, что диапазон допустимых температур для большинства бытовых устройств начинается с минус 15 градусов Цельсия. Если попытаться обогреть комнату при более сильных морозах, сплит-система может попросту сломаться. В дренажной системе и конденсаторе образуется лёд, который и выведет оборудование из строя.

«Для обогрева помещений в сильные морозы можно применять инверторные сплит-системы, но стоимость таких систем достаточно высока», — поделился собеседник «Газеты.ru».

Названы пять лайфхаков, которые помогут не заболеть от кондиционера
Названы пять лайфхаков, которые помогут не заболеть от кондиционера

Забывать не стоит и о необходимости регулярно обслуживать кондиционер, рассказывал Life.ru ранее. В противном случае на внутренних элементах начинают накапливаться бактерии легионелл, которые вызывают пневмонию. Избежать тяжёлого заболевания поможет замена фильтров и чистка.

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Freepik

Илья Пушкарев
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