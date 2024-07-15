Гигиенист назвал опасную бактерию, которая живёт в каждом кондиционере Гигиенист Гильденскиольд: В грязных кондиционерах обитают бактерии легионеллы 15 июля, 10:29 Россиянам рассказали об опасной бактерии, которая живёт в каждом кондиционере. Обложка © Freepik

Главные спасители от летней жары — кондиционеры — оказались опасными из-за содержания бактерий легионелл. Именно эти микроорганизмы часто вызывают пневмонию у любителей охладиться. Об этом рассказал завкафедрой экологии, геоэкологии и природопользования Государственного университета просвещения гигиенист Сергей Гильденскиольд.

"Плохо функционирующие, загрязнённые системы кондиционирования — идеальная среда для легионеллы — бактерии, вызывающей тяжёлую пневмонию", — объяснил Гильденскиольд в беседе с NEWS.ru.

Пневмония — достаточно опасное заболевание, которое способно вызвать инфекционно-токсический шок, а также поражение центральной нервной системы и желудочно-кишечного тракта. В группе риска находятся люди со слабым иммунитетом, хроническими заболеваниями, переживающие стресс или страдающие от аллергии.

Легионеллы — не единственная угроза. Из-за загрязнения сплит-системы в доме могут появиться другие инфекции, передающиеся воздушно-капельным путём. Для того чтобы не подхватить бактерию, необходимо вовремя заменять фильтры и чистить кондиционеры, регулярно проводить влажную уборку помещений и использовать дезинфицирующие средства.

Ранее Life.ru назвал главные правила использования кондиционера в жару. Например, разница температур в помещении и на улице не должна быть больше семи градусов. Также большую роль играет направление потоков воздуха. Ну и, конечно, стоит пристально следить за устройством, вовремя его чистить и чинить, если что-то повредилось.

Авторы Наталья Афонина