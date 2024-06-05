Названы пять лайфхаков, которые помогут не заболеть от кондиционера

Незнание базовых правил эксплуатации кондиционера чаще всего становится причиной возникновения простудных заболеваний в период летней жары. Чтобы избежать неприятных недугов, достаточно соблюдать пять простых советов, рассказали в РИАМО.

Одной из наиболее распространённых ошибок является выставление слишком низкой температуры. Разница между улицей и домом в идеале не должна превышать шесть градусов. В ином случае резкий контраст приведёт к переохлаждению. Та же история ожидает и любителей сидеть под прямым потоком воздуха из сплит-системы. Отдых или работа в таких условиях могут обернуться защемлением тройничного нерва, шейным миозитом и миофасциальным синдромом.

"В идеале поток воздуха от кондиционера должен быть направлен не вниз, а в сторону или вверх. Прохладный воздух, оказавшись под потолком, будет опускаться, замещая более тёплый, и это будет более комфортный дрейф температур, чем если холодный воздух сразу будет идти в нижнюю часть комнаты", — уточнили в агентстве.

Работа кондиционера целые сутки напролёт тоже грозит неприятностями. Достаточно раз в 1,5–2 часа включать устройство на 20 минут, чтобы охладить помещение без угрозы для здоровья. Ещё полезно приобрести увлажнитель воздуха, который не позволит климатической установке осушить слизистую и подвергнуть её атаке бактерий. Последние часто собираются на фильтрах — их полезно периодически чистить.