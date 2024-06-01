Эксперты раскрыли, как выбрать кондиционер и спастись от адской жары

Во время жары комфортное пребывание в квартире или офисе обеспечит наличие кондиционера или сплит-системы. При выборе нужно помнить, что работа первого устройства предполагает приток свежего воздуха, а второго — как правило, нет. Об этом "Москве 24" рассказал техноблогер Павел Трухачёв.

"Минус кондиционеров в том, что весь конструктив с компрессором находится в одном корпусе. Из-за этого они более шумные. У сплит-системы внешний блок установлен на улице, поэтому в помещении особо ничего не слышно", — пояснил специалист.

По его словам, сами кондиционеры бывают трёх видов: мобильные, оконные и колонные — последние весьма габаритные и устанавливаются обычно в магазинах. Под мобильный кондиционер понадобится отверстие в стене или окне либо специальная вставка в оконный проём, а под оконный придётся приобретать новую раму. Что касается сплит-систем — они отнимают пространство стены с внешней и внутренней стороны. Кроме того, для их установки обязательно нужен мастер.

При покупке нужно обращать внимание на мощность устройства, посоветовал Трухачёв. Производительность охлаждения воздуха измеряется в BTU (британская тепловая единица). Маркировка "7", "9", "12" обозначает мощность 7000 BTU, 9000 BTU и т.д. Для квартиры площадью около 20 кв. м подойдёт первый вариант.

"Если мы умножим 7000 BTU на коэффициент 0,3, то получим 2100 Вт, или 2,1 кВт. Значит, на каждый квадрат при средней высоте потолка в 2,7 метра мощность охлаждения составит примерно 100 Вт", — сообщил техноблогер, добавив, что этого достаточно для поддержания в помещении комфортной температуры.

А гендиректор климатической компании Евгений Тюрин предложил рассмотреть инверторные сплит-системы: они охлаждают помещение постоянно, исходя от потребностей. Такое оборудование работает по принципу "климат-контроля". При этом нужно не забывать дважды в год проводить чистку изделия.

"В эконом-сегменте можно найти кондиционер за 15 тысяч рублей, а сплит-систему — за 25–30. До 70 тысяч — это средняя категория. Премиум можно купить за 70–200 тысяч рублей", — рассказал эксперт, добавив, что на монтаж устройства потребуется от 9 до 25 тысяч рублей.