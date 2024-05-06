Названы жуткие последствия для организма от посиделок под кондиционером в офисе

Из-за кондиционера воздух в помещении становится более сухим, а это вредно для здоровья. Так, человек может чувствовать себя более вялым, появляется головная боль.

"Потоки сухого воздуха влияют на состояние кожи: может появиться сухость, зуд и даже высыпания у пациентов с хроническими дерматозами. Кроме того, это может сказываться и на состоянии слизистой носа. Часто люди, находящиеся в помещении с работающим кондиционером, испытывают першение в горле, чихают, появляется насморк", — рассказала "Газете.ru" врач-терапевт группы компаний BestDoctor Юлия Миронова.

По её словам, в воздушных фильтрах кондиционера при недостаточной санитарной обработке задерживаются различные бактерии и инфекционные агенты. Так, самый распространённый вариант — бактерия легионелла, которая любит жить в воздушном аэрозоле, размещаясь в маленьких капельках воды.

В 1976 году была впервые зафиксирована вспышка заболевания, вызванного этой бактерией. На съезде американского легиона заболели сразу 200 участников, проживающих в одном отеле. У них наблюдались одинаковые гриппоподобные симптомы. Позже был установлен возбудитель, получивший название по имени ветеранской организации, членов которой он "скосил".

Сейчас существует множество антибактериальных фильтров, снижающих риск развития патогенных бактерий внутри кондиционеров. Однако нужно не забывать об их своевременной очистке и замене, подчеркнула врач.