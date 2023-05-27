Эксперт рассказал, как охладить квартиру без кондиционера
Эксперт Рыбальченко: Чтобы охладить квартиру, нужно побрызгать водой шторы
Чтобы охладить квартиру в жару без кондиционера, можно обрызгать шторы водой, посоветовал в беседе с Ura.ru эксперт Общероссийского народного фронта (ОНФ) в области ЖКХ Илья Рыбальченко.
"Любое испарение приводит к понижению температуры. Если нет кондиционера, но есть увлажнитель — включайте увлажнитель. Если нет увлажнителя, брызгайте на шторы или любые предметы, которые вы не испортите водой. Вряд ли нужно на лакированный шкаф или диван брызгать водой, но на тряпочные элементы вполне можно", — заявил Рыбальченко и добавил, что такой метод понизит температуру на пару градусов.
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