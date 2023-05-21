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21 мая, 04:48

Эксперт назвала случаи, когда россияне могут лишиться кондиционера в разгар лета

Доцент Свечникова: Россиян могут по суду обязать демонтировать кондиционеры

Россияне могут остаться без кондиционеров в самый разгар лета, если такое решение примет суд. Об этом предупредила в беседе с агентством "Прайм" доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Свечникова.

По её словам, демонтировать кондиционер придётся, если он установлен с нарушениями. Как правило, об этом управляющая компания узнаёт от выражающих недовольство соседей.

"Затем она проводит проверку и выдаёт собственнику предписание исправить нарушения, если они имеют место, в досудебном порядке", — пояснила Свечникова.

Если же предписание будет проигнорировано, управляющая компания либо соседи смогут подать иск в суд. Жилищная инспекция тоже может инициировать проверку, равно как и выписать штраф. Кондиционер владельцу придётся убирать за свой счёт.

Также важно, чтобы факты нарушения при установке кондиционера были доказаны, резюмировала эксперт.

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Ранее Лайф писал о том, какие шаги нужно предпринимать тем, кто желает законно установить кондиционер в своей квартире и жить спокойно.

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Freepik

Анатолий Симоненко
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