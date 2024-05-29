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Регион
29 мая, 14:26

Врач объяснил, почему в жару выше риск слечь с бронхитом и герпесом

Иммунолог Жемчугов: Резкие перепады температуры влияют на состояние иммунитета

На состояние иммунитета влияет не жара на улице, а резкие перепады температуры. Об этом в беседе с RT заявил врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

Медик объяснил, что организм тратит силы на адаптацию во время резких перепадов температур, что проявляется в виде повышенной чувствительности к простудным заболеваниям. Спасаться под кондиционером во время жаркой погоды особенно опасно, предупредил врач. Во-первых, это может стать причиной возникновения герпеса.

"Или если (поток воздуха. — Прим. Life.ru) направлен на грудь, то может быть пневмония или бронхит. Вот основные сейчас заболевания. Поэтому в общественном транспорте должен работать кондиционер, чтобы была хорошая температура, но он не должен быть направлен на какое-то конкретное кресло", — перечислил Жемчугов.

Врач добавил, что с купанием водоёмах тоже следует знать меру, поскольку вода в них ещё недостаточно прогрелась.

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Ранее синоптик Шувалов рассказал, что в скором времени палящее солнце в Москве и области сменят летние грозовые ливни. После 1 июня температура начнёт спадать, а затем пройдут послеполуденные дожди. В субботу и воскресенье воздух прогреется до +23…+25 градусов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

Владимир Озеров
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