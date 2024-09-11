Россия почти исчерпала запасы крупных месторождений
Глава Минприроды Козлов: В РФ исчерпаны крупные и легкодоступные месторождения
В России оказались исчерпаны почти все крупные и легко открываемые месторождения полезных ископаемых. Такое заявление сделал глава Минприроды РФ Александр Козлов.
«Крупные и легко открываемые месторождения почти исчерпаны. Геологи вынуждены продвигаться всё дальше в арктическую зону и труднодоступные регионы Дальнего Востока и Сибири», – указал глава ведомства на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
Козлов отметил, что потенциал в этих регионах имеется хороший. По его словам, там изучено только 35% дальневосточных и 45% сибирских территорий.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Дальний Восток является перспективным регионом для добычи высокотехнологичного сырья. По словам главы государства, там сосредоточена добыча вольфрама, олова, плавикового шпата, борных руд, 80% алмазов и урана, более 70% серебра и 60% золота.
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