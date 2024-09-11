Россия почти исчерпала запасы крупных месторождений

В России оказались исчерпаны почти все крупные и легко открываемые месторождения полезных ископаемых. Такое заявление сделал глава Минприроды РФ Александр Козлов.

«Крупные и легко открываемые месторождения почти исчерпаны. Геологи вынуждены продвигаться всё дальше в арктическую зону и труднодоступные регионы Дальнего Востока и Сибири», – указал глава ведомства на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

Козлов отметил, что потенциал в этих регионах имеется хороший. По его словам, там изучено только 35% дальневосточных и 45% сибирских территорий.