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21 ноября, 08:13

Власти разберутся с «жёсткими» требованиями ввоза в РФ хладагентов в холодильниках

РБК: Власти пересмотрят требования к импорту кондиционеров и холодильников

Минэкономразвития РФ попросило Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) обсудить порядок разрешения ввоза хладагентов, которые используются в импортируемых кондиционерах и холодильниках. Новые правила оказались «жёстче» требований международного законодательства, пишет РБК.

Представители бизнеса обратили внимание на новые требования Минприроды РФ, которые касаются ввоза озоноразрушающих веществ и продукции, где они содержатся. Продавцы бытовой техники предупредили, что из-за новых требований увеличатся стоимость и сроки поставок кондиционеров и холодильников. Замглавы Минэкономразвития Владимир Ильичев обратил внимание, что правила импорта не должны касаться оборудования и другой продукции, заправленной указанными веществами.

Россия ещё в 2023 году обращалась в ЕЭК с инициативой отменить существующий порядок ввоза. Исполнительный директор Ассоциации предприятий индустрии климата Дмитрий Кузин добавил, что таможня требует лицензий Минпромторга от поставщиков на оборудование с хладагентами. Уточняется, что хранение одного контейнера до получения разрешительных документов обходится в сумму от 600 тысяч до одного миллиона рублей. По словам эксперта, из-за исчерпанных ресурсов хранения в портах сроки поставок бытовой техники в магазины могут быть сорваны.

Исполнительный директор Ассоциации предприятий индустрии климата Дмитрий Кузин добавил, что таможня требует лицензий Минпромторга от поставщиков на оборудование с хладагентами. Уточняется, что хранение одного контейнера до получения разрешительных документов обходится в сумму от 600 тысяч до одного миллиона рублей. По словам эксперта, из-за исчерпанных ресурсов хранения в портах сроки поставок бытовой техники в магазины могут быть сорваны.

Минпромторг ответил на опасения о дефиците холодильников
Минпромторг ответил на опасения о дефиците холодильников

Напомним, что ранее Минприроды РФ ограничило ввоз холодильников и кондиционеров, которые имеют хладагенты. Прежде эти вещества не требовали обязательных документов, теперь же на них нужна специальная лицензия для ввоза в Россию. Под новое правило попали 90% кондиционеров и около 50% холодильников. Эксперты сразу предрекли скорое исчезновение этой бытовой техники из магазинов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Kardasov Films

Дарья Нарыкова
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