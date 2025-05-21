Российские таможенники поймали двух контрабандистов с наркотиками на 6 млн в тайнике авто

В Северной Осетии таможенники задержали двух мужчин, которые пытались в автомобиле провести через границу 12,5 тыс. капсул с сильнодействующим веществом. Сейчас следствие устанавливает возможные каналы поставок запрещёнки и получателей груза. Об этом сообщили в ФТС.

В Северной Осетии задержана контрабанда сильнодействующих веществ. Фото © Telegram / ФТС России

В Северной Осетии задержана контрабанда сильнодействующих веществ. Фото © Telegram / ФТС России

В Северной Осетии задержана контрабанда сильнодействующих веществ. Фото © Telegram / ФТС России

«Контрабанду 12,5 тыс. капсул с сильнодействующим веществом пресекли североосетинские таможенники. Капсулы с прегабалином общей стоимостью 6 миллионов рублей были спрятаны под обшивкой легкового автомобиля. Водитель транспортного средства с попутчиком направлялся в Грузию через Верхний Ларс», — говорится в тексте.

При досмотре минивэна инспекторы обнаружили 890 блистеров с таблетками красно-белого цвета, спрятанные в полостях машины. Также в сумке пассажира были 3 таблетки «Трама» и Methadone. В их составе экспертиза обнаружила сильнодействующего вещества и наркотики. Водитель и его попутчик задержаны. Им грозит ответственность по ст. 229.1 УК РФ «Контрабанда сильнодействующих веществ, наркотических средств в крупном размере, совершённая группой лиц по предварительному сговору».