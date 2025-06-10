«‎Элитную» подпольную лабораторию с тонной наркотиков нашли в коттедже под Москвой

В Московской области сотрудники МВД ликвидировали подпольную лабораторию по производству синтетических наркотиков. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк. Нарколабораторию в приобретённом двухэтажном доме площадью более 300 кв. м, с прилегающей территорией и баней организовал житель Домодедовского района, где хранил свыше 1,3 тонны запрещённых веществ на ₽500 млн.

В Подмосковье пресекли деятельность нарколаборатории. Видео © Telegram / Ирина Волк

По данным МВД, в доме были оборудованы специальные зоны для разгрузки и хранения прекурсоров, изготовления и сушки наркотиков, а также установлены современные системы вентиляции, фильтрации воздуха и видеонаблюдения.

«Проведёнными физико-химическими исследованиями установлено, что изъято более 98 килограммов мефедрона (4-метилметкатинон) и свыше одной тонны трёхсот килограммов наркотической смеси, содержащей в своём составе тот же наркотик. Оптовая стоимость изъятого вещества превышает полмиллиарда рублей», — говорится в сообщении.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3. ст. 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и ч. 5 ст. 228.1 (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств) Уголовного кодекса. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Фигурант заключён под стражу.