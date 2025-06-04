МВД: В Челябинской области ликвидировали лабораторию с наркотиками на 1,5 млрд

В Челябинской области ликвидирована крупная нарколаборатория, производившая до 500 кг наркотиков ежемесячно. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. В результате операции, проведённой совместно с Росгвардией, изъято более 427 кг наркотических веществ и около тонны прекурсоров общей стоимостью свыше 1,5 млрд рублей.

В Челябинске раскрыта нарколаборатория. © Telegram/Ирина Волк

По данным следствия, двое подозреваемых организовали производство наркотиков в частном доме в Карталинском районе. Готовая продукция складировалась в тайниках, откуда её забирали курьеры для распространения по различным регионам России. Одна «закладка» могла содержать от 15 до 20 кг наркотических веществ.

В ходе обысков обнаружено два тайника с 18 кг синтетических наркотиков. В самой лаборатории изъято свыше 427 кг наркотиков и около тонны прекурсоров. По оценке экспертов, изъятые вещества могли составить около миллиона разовых доз.

По месту жительства одного из подозреваемых изъята техника и другие предметы, имеющие значение для следствия. Возбуждены уголовные дела по статьям, связанным с незаконным оборотом наркотиков.

Оба злоумышленника задержаны, ведется поиск других соучастников и организаторов преступной схемы. По словам Ирины Волк, это уже вторая крупная нарколаборатория, обнаруженная в Челябинской области. Предполагается, что координация деятельности осуществлялась из-за рубежа.