Тонкая грань: Юрист оценил идею Верховного суда смягчить наказание за хранение наркотиков

Инициатива о смягчении наказания за хранение запрещённых веществ, которую озвучили в Верховном суде РФ, основана на гуманности. Данная идея имеет право на существование, однако есть риск возникновения проблем с правоприменительной практикой, объяснил юрист и доцент Финансового университета при Правительстве России Игорь Семеновский.

«Если взять статистику преступлений в России, то в 2024 году осудили 512 тысяч человек. Число большое — полмиллиона. Для сравнения: за убийства, например, осуждены лишь четыре тысячи, а за незаконный оборот наркотиков — 28 тысяч, то есть в семь раз больше», — указал эксперт в беседе с 360.ru, отметив, что речь идёт как раз о статье, наказание по которой хотят смягчить.

Озвученная судом позиция, по словам специалиста, говорит о том, что страдающих наркозависимостью людей нужно лечить, а не сажать в тюрьму. Однако здесь есть довольно тонкая грань. Достаточно трудно определить, собирался ли человек употреблять наркотики сам или планировал их сбыть, пояснил юрист.

«Из принципа гуманности, наверное, если лицо больше надо лечить, нежели наказывать, наверное, можно согласиться с Верховным судом. Но с точки зрения того, что это тонкое место — тема дискуссионная. Ведь человек может перепродавать или отдавать и сам участвует в цепочке, где знают — будут потребители, которым продадут [наркотики]», — добавил Семеновский.

По его словам, это довольно тонкая правоприменительная практика. Эксперт отметил, что полиции придётся внимательно отслеживать ситуацию, если инициатива будет принята.