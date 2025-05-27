Пьянство и наркотики: Родителей предупредили о штрафах за правонарушения детей

В России родители могут быть наказаны, если их дети нарушат закон. Об этом предупредила юрист Светлана Стрежнёва, отметив, что это регламентировано статьёй 63 Семейного кодекса РФ.

«Необходимо помнить, что административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения правонарушения 16 лет (ч. 1 ст. 2.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) и с указанного возраста административную ответственность ребёнок будет нести самостоятельно», — пояснила специалист в беседе с RuNews24.ru.

Юрист объяснила, что родителей привлекут к административной ответственности, если их дети распивают алкоголь и употребляют запрещённые вещества. В таком случае назначается штраф в размере от 1500 до 2500 рублей. Если проступок ребёнком совершён из-за ненадлежащего исполнения родителями своих обязанностей, то они могут быть привлечены к ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ, дополнила Стрежнёва.

Эксперт уточнила, что гражданско-правовая ответственность за действия несовершеннолетних отличается в зависимости от возраста. Например, до 14 лет родители полностью отвечают за причинённый ребёнком вред.

«Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет самостоятельно несут ответственность за причинённый вред на общих основаниях. Только если у ребёнка нет доходов или иного имущества, достаточных для возмещения вредя, вред возмещается полностью или в недостающей части его родителями (ст. 1074 ГК РФ)», — подытожила Стрежнёва.