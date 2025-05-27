Плохих родителей ждёт удар по кошельку: Штрафы за ненадлежащее воспитание детей могут увеличить
«Известия»: Штрафы за плохое воспитание детей могут увеличить в четыре раза
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Родителей, не выполняющих свои обязанности по отношению к детям, ждёт неприятный сюрприз. Суммы административных штрафов планируется существенно пересмотреть. Инициативу одобрило правительство, выяснила газета «Известия».
По его словам, действующие меры предусматривают наказание в размере от 100 до 500 рублей. Законодательные поправки предполагают повышение минимального штрафа до 500, а максимального — до 2 тысяч рублей.
Изменения затронут статью, которая касается ненадлежащего выполнения обязанностей по обеспечению воспитания, образования, а также защиты прав несовершеннолетних. Кроме того, эта же норма охватывает случаи препятствования общению ребёнка с близкими и игнорирования судебных решений, касающихся его проживания. За подобное предусмотрен штраф в размере от 2000 до 3000 рублей.
Ранее жительницу Пермского края признали виновной в истязаниях приёмных детей. Женщина била их, лишала еды и однажды заставила сына съесть окурки и спички. Её приговорили к 3 годам и 1 месяцу лишения свободы условно и обязали компенсировать пострадавшим по 50 тысяч рублей.