Кормившая приёмного сына окурками россиянка отделалась условным сроком

Жительницу Пермского края признали виновной в истязаниях приёмных детей. Женщина била их, лишала еды и однажды заставила сына съесть окурки и спички. Суд дал ей условный срок и назначил компенсацию, которую она платить отказалась. Об этом сообщили в пресс-службе пермского управления судебных приставов.

История издевательств над приёмными детьми произошла в Александровском округе Пермского края. По версии следствия, 57-летняя мачеха регулярно оскорбляла троих детей — двух девочек 2009 и 2011 годов рождения и мальчика 2012 года. Она била их, оставляла без еды, ставила в угол, а однажды, обнаружив окурки в кармане мальчика, заставила его съесть сигаретные остатки вместе со спичками и частью коробка.

После очередного эпизода дети сбежали и рассказали всё полиции. Медики зафиксировали у них стресс, нервное истощение и признаки психологической травмы.

«Суд квалифицировал действия обвиняемой по ст. 117 УК РФ «Истязание» и ст. 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». По совокупности преступлений путём частичного сложения наказаний женщину приговорили к 3 годам 1 месяцу лишения свободы условно и обязали выплатить потерпевшим по 50 тысяч рублей компенсации морального вреда», — говорится в сообщении.