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26 мая, 15:56

Кормившая приёмного сына окурками россиянка отделалась условным сроком

Пермячку приговорили к условному сроку за жестокое обращение с приёмными детьми

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kabinen.stuio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kabinen.stuio

Жительницу Пермского края признали виновной в истязаниях приёмных детей. Женщина била их, лишала еды и однажды заставила сына съесть окурки и спички. Суд дал ей условный срок и назначил компенсацию, которую она платить отказалась. Об этом сообщили в пресс-службе пермского управления судебных приставов.

История издевательств над приёмными детьми произошла в Александровском округе Пермского края. По версии следствия, 57-летняя мачеха регулярно оскорбляла троих детей — двух девочек 2009 и 2011 годов рождения и мальчика 2012 года. Она била их, оставляла без еды, ставила в угол, а однажды, обнаружив окурки в кармане мальчика, заставила его съесть сигаретные остатки вместе со спичками и частью коробка.

После очередного эпизода дети сбежали и рассказали всё полиции. Медики зафиксировали у них стресс, нервное истощение и признаки психологической травмы.

«Суд квалифицировал действия обвиняемой по ст. 117 УК РФ «Истязание» и ст. 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». По совокупности преступлений путём частичного сложения наказаний женщину приговорили к 3 годам 1 месяцу лишения свободы условно и обязали выплатить потерпевшим по 50 тысяч рублей компенсации морального вреда», — говорится в сообщении.

В результате действий судебных приставов были применены следующие меры принудительного взыскания: на имущество должника был наложен арест, выезд за границу стал невозможен, денежные средства были списаны с банковских счетов, а также был взыскан исполнительский сбор.

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В России всё чаще всплывают истории, где дети оказываются жертвами жестокости со стороны взрослых. В Липецкой области многодетная мать сняла на видео, как будит дочь и требует взять нож, чтобы «убить собаку». Все дети уже изъяты из семьи, женщиной занимаются следователи. А в Краснодарском крае семилетняя школьница отказалась идти домой после уроков, объяснив, что не хочет жить с пьяной матерью. У девочки сросшиеся пальцы на руках — ей требуется операция, но дома за ней никто не ухаживал.

Милена Скрипальщикова
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