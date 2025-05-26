Владелец маникюрного салона оттаскал за волосы свою дочь и чуть не утопил в бассейне

В США арестован российский бизнесмен, подозреваемый в жестоком избиении своей двухлетней дочери. Он отлупил беззащитную малышку и чуть не утопил её в бассейне.

По данным телеграм-канала SHOT, задержанным оказался 37-летний Андрей Севастьянов. Мужчина является владельцем маникюрного салона в подмосковном Наро-Фоминске. Вместе с семьёй предприниматель недавно отправился на отдых во Флориду, однако вести прилично в чужой стране россиянин не захотел.

По данным следствия, бизнесмен проявил агрессию по отношению к своей дочери: швырял её, пинал по голове и таскал за волосы. На следующий день Севастьянов был задержан полицией. При задержании он оказал сопротивление, ударив одного из полицейских. После ареста его доставили в отделение, а девочку вместе с матерью направили в медицинское учреждение для осмотра.

Предприниматель, который избил дочку. Фото © SHOT

Известно, что Севастьянов ездил в США для налаживания деловых связей с целью выхода на международный рынок своей маникюрной компании. Однако на суде он заявил, что является туристом и собирался уехать 12 июня. Россиянину не поверили и оставили под стражей. Андрею также запретили общаться с ребёнком. Ему предъявлены обвинения в жестоком обращении с детьми, нанесении тяжких телесных повреждений и сопротивлении при аресте.