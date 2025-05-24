В Омске сотрудник супермаркета облил перцовкой и до смерти забил покупателя

Посетитель супермаркета погиб после того, как администратор магазина залил его газовым баллончиком, а затем жестоко избил. Об этом рассказали в пресс-службе СУСК РФ по Омской области.

Администратор супермаркета в Омской области. Видео © Telegram / СУ СК России по Омской области

«По версии следствия, 21-летний администратор магазина в ходе конфликта распылил незнакомому мужчине в лицо газ из газового баллончика, после чего нанёс потерпевшему несколько ударов руками и ногами по голове и телу. Мужчина с телесными повреждениями был доставлен в больницу, где утром 23 мая скончался», — сообщили в пресс-службе.

Сообщается, что 22 мая на улице 2-я Поселковая в Омске произошёл конфликт магазине из-за подозрений в краже. По информации РИА «Новости», девушка, находясь в магазине, сложила товары в сумку. Администратор заподозрил её в краже шоколада и потребовал оплатить покупку или вернуть товар. После этого девушка покинула магазин и вернулась с ранее судимым молодым человеком, который после короткой словесной перепалки нанёс удар сотруднику магазина.

Возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью, которое по неосторожности привело к гибели человека. Подозреваемый, работавший в магазине, арестован и помещён под стражу на два месяца. Расследование находится под контролем прокуратуры Омской области.