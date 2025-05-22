Мигранты в Подмосковье избили военного за замечание о парковке

Следственный комитет возбудил уголовное дело после сообщений в СМИ о том, как мигранты избили военнослужащего в Московской области. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

«В социальных медиа сообщается, что в Балашихе мигранты в ответ на замечание относительно парковки автомобиля в неположенном месте напали на военнослужащего», — указано в сообщении.

В СК добавили, что в момент происшествия военнослужащий проходил лечение в Московской области. Глава ведомства Александр Бастрыкин запросил отчёт о ходе расследования уголовного дела и о выясненных обстоятельствах.