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22 мая, 19:37

Мигранты в Подмосковье избили военного за замечание о парковке

СК завёл дело по факту избиения мигрантами военнослужащего в Подмосковье

Следственный комитет. Обложка © Life.ru

Следственный комитет. Обложка © Life.ru

Следственный комитет возбудил уголовное дело после сообщений в СМИ о том, как мигранты избили военнослужащего в Московской области. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

«В социальных медиа сообщается, что в Балашихе мигранты в ответ на замечание относительно парковки автомобиля в неположенном месте напали на военнослужащего»,указано в сообщении.

В СК добавили, что в момент происшествия военнослужащий проходил лечение в Московской области. Глава ведомства Александр Бастрыкин запросил отчёт о ходе расследования уголовного дела и о выясненных обстоятельствах.

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Ранее Life.ru сообщал, в России намерены ужесточить контроль над курьерами-мигрантами. Согласно новой инициативе, для получения лицензии мигранты должны будут встать на специальный учёт, пройти проверку и оплатить пошлину.

Лия Мурадьян
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