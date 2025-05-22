«Вывести из тени»: В России хотят усилить контроль за курьерами-мигрантами

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов предложил ввести в нашей стране систему лицензирования курьерской деятельности для мигрантов. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на пресс-службу парламентской партии.

«Такая мера позволит установить дополнительный контроль за незаконной миграцией, вывести из тени нелегальные доходы мигрантов и повысить безопасность в крупных городах нашей страны», — отметил депутат ГД РФ.

Согласно его инициативе, для получения лицензии мигрантам потребуется встать на специальный учёт, пройти проверку и оплатить пошлину. Кроме того, у каждого курьера может появиться индивидуальный номерной жетон, который позволит быстро найти сотрудника в случае ЧП.