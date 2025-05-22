«Вывести из тени»: В России хотят усилить контроль за курьерами-мигрантами
Сергей Миронов предложили ввести в России лицензирование курьеров-мигрантов
Курьер. Обложка © Life.ru
Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов предложил ввести в нашей стране систему лицензирования курьерской деятельности для мигрантов. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на пресс-службу парламентской партии.
«Такая мера позволит установить дополнительный контроль за незаконной миграцией, вывести из тени нелегальные доходы мигрантов и повысить безопасность в крупных городах нашей страны», — отметил депутат ГД РФ.
Согласно его инициативе, для получения лицензии мигрантам потребуется встать на специальный учёт, пройти проверку и оплатить пошлину. Кроме того, у каждого курьера может появиться индивидуальный номерной жетон, который позволит быстро найти сотрудника в случае ЧП.
Миронов отметил, что на сегодняшний день при трудоустройстве практически не проводится тщательная проверка на наличие криминального прошлого. Кроме того, участились случаи вербовки курьеров украинскими спецслужбами. По его словам, средства, полученные от системы лицензирования, можно направить в региональные бюджеты для развития территорий и поддержки малоимущих граждан.
Ранее курьеры-мусульмане начали бастовать против доставки свинины. Их поддержал верховный муфтий. К слову, в России курьеры в четыре раза обошли рабочих по уровню зарплат.