Боль рынка: В России курьеры в четыре раза обошли рабочих по уровню зарплат

Российским курьерам и официантам предлагают заработные платы в четыре раза больше, чем начинающим рабочим. Такое заявление сделал эксперт по персоналу Алексей Захаров. По его словам, в настоящее время рынок страдает от дефицита квалифицированных рабочих.

«В ближайшее время ситуация точно не изменится: демографическая яма выправится только к концу десятилетия, армия всё ещё продолжает расти, а людей, которых мы уже потеряли из-за ковида или СВО, не вернешь. К тому же не стоит забывать про вопросы к государственному регулированию сферы услуг, которая имеет фантастические налоговые преференции», — подчеркнул эксперт в беседе с «Газетой.ru».