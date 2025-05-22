Боль рынка: В России курьеры в четыре раза обошли рабочих по уровню зарплат
Эксперт Захаров: Курьерам предлагают зарплату вчетверо больше, чем рабочим
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Российским курьерам и официантам предлагают заработные платы в четыре раза больше, чем начинающим рабочим. Такое заявление сделал эксперт по персоналу Алексей Захаров. По его словам, в настоящее время рынок страдает от дефицита квалифицированных рабочих.
«В ближайшее время ситуация точно не изменится: демографическая яма выправится только к концу десятилетия, армия всё ещё продолжает расти, а людей, которых мы уже потеряли из-за ковида или СВО, не вернешь. К тому же не стоит забывать про вопросы к государственному регулированию сферы услуг, которая имеет фантастические налоговые преференции», — подчеркнул эксперт в беседе с «Газетой.ru».
Захаров добавил, что ситуация не изменится, если работодатели продолжат предлагать курьерам зарплаты больше, чем рабочим. Уточняется, что в среднем курьерам предлагают 107,3 тысячи рублей, официантам — примерно 65 тысяч рублей, а вот рабочим — 60 тысяч рублей.
А ранее Life.ru сообщал, что средняя зарплата в России впервые превысила порог в 91 тысячу рублей. Также наблюдается значительный рост доходов среди молодёжи. При этом самая высокая средняя зарплата зафиксирована в строительстве и недвижимости.