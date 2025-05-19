Стала известна отрасль-лидер по уровню средней зарплаты в России. И это не IT

В первом квартале 2025 года самая высокая средняя зарплата в России зафиксирована в строительстве и недвижимости. Специалисты в этой области зарабатывают в среднем 137 тысяч рублей, сообщает ТАСС, ссылаясь на данные исследования «Работа.ру».

Транспортная и логистическая сфера занимает второе место по уровню зарплат, предлагая в среднем 125,9 тысяч рублей. Производство и промышленность немного отстают, выплачивая сотрудникам в среднем более 107,4 тысяч рублей.

Лидерами по росту зарплат стали финансовый сектор и страхование, где зарплаты выросли на 19% за год. Второе место заняли производство и промышленность с показателем 18,8%. IT-сфера вошла в тройку лидеров, продемонстрировав рост в 18,6%.