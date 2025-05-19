Новый рекорд: Средняя зарплата в России впервые превысила 91 тысячу рублей

Средняя зарплата в России впервые достигла отметки в 91 тысячу рублей, что на 15,5% больше, чем в предыдущем периоде. Особенно радует рост доходов среди молодых работников до 24 лет, как показывают данные «Сбераналитики» и «Работы.ру».

«Провели исследование по темпам роста зарплаты в первом квартале 2025 года: средняя зарплата в стране впервые превысила отметку в 91 тыс. рублей (+15,5%). Аналитики отмечают, что, если тренд сохранится, по итогам года показатель может достичь 100 тыс. рублей», — говорится в итогах исследования, которые передаёт ТАСС.

В первом квартале 2025 года медианная зарплата в России достигла 66,7 тысяч рублей, продемонстрировав более быстрый рост, чем средняя (на 1,7 процентных пункта). В 13 регионах зафиксирован значительный рост доходов населения, превышающий 19%. Лидерами по увеличению зарплат стали Удмуртия (+21,7% по сравнению с первым кварталом 2024 года), Тульская область (20,1%) и Свердловская область (20%).

Наибольшие средние зарплаты наблюдаются у работников в возрастных группах 35-44 и 25-34 лет, составляя 101,4 и 98,7 тыс. рублей соответственно. При этом, самые высокие темпы роста доходов демонстрируют молодые специалисты до 24 лет (+16,7%, до 72,5 тыс. рублей). Лидерами по росту зарплат среди отраслей являются обрабатывающая промышленность (+18,4%, до 95,6 тыс. рублей), IT-сектор (+18%, до 147,3 тыс. рублей), а также транспорт и логистика и строительство (+17%, до 107 и 109,5 тыс. рублей соответственно).