Россиянам предсказали рекордный рост зарплат в ближайшие годы

В ближайшие годы номинальная зарплата жителей России будет многократно расти. Об этом сообщила доцент кафедры экономической теории Финансового университета при Правительстве России, кандидат экономических наук Светлана Сазанова. По словам эксперта, это связано с ростом инфляции.

В Минэкономразвития ранее прогнозировали, что за следующие четыре года зарплата вырастет на 51,15% – со 102 728 рублей в 2025-м до 132 940 рублей в 2028 году.

«Повышение номинальных зарплат россиян, безусловно, в большей мере связано с инфляцией, потому что реальная составляющая намного скромнее. Это обусловлено тем, что реальный рост зарплат всегда связан с повышением производительности труда в ведущих отраслях экономики», — объяснила Сазанова в беседе с «Абзацем».

Эксперт дополнила, что инфляция издержек внесёт существенный вклад в рост номинальных зарплат. По её словам, будет хорошо, если данный рост будет сопоставим с инфляционным ростом. Однако ситуация будет складываться хуже, если увеличение зарплат будет отставать от инфляции. Экономист указала, что реальная зарплата увеличится за год на 6–8%, если рост ВВП будет порядка 4–5%.