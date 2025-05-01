В Госдуме предложили обязать всех работодателей индексировать зарплаты ежеквартально

Инициатива об обязательной ежеквартальной индексации заработной платы на уровень инфляции внесена на рассмотрение Правительства Российской Федерации. С соответствующим предложением выступили депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду», возглавляемые Сергеем Мироновым, передаёт РИА «Новости».

В пояснительной записке к законопроекту указано, что он обяжет все государственные органы, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, а также других работодателей производить ежеквартальную индексацию заработной платы в соответствии с уровнем инфляции. Сергей Миронов подчеркнул, что действующая норма Трудового кодекса об индексации зарплат носит рекомендательный характер.

«В реальности индексация происходит только в бюджетной сфере, причём её размер не отвечает уровню инфляции. Частные компании сами определяют размер, периодичность и саму возможность повышения зарплат», — отметил парламентарий.

По мнению депутатов, предлагаемая мера позволит повысить доходы населения, поддержать потребительский спрос и стабилизировать экономическую обстановку в стране. Закрепление в Трудовом кодексе положения об обязательной компенсации зарплат как для бюджетных организаций, так и для других работодателей, должно проводиться ежеквартально на уровень инфляции за предыдущий период.