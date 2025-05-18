Конец золотого века IT: Эксперт рассказал, в каких сферах зарплаты будут снижаться

Эпоха стремительного роста доходов в сфере информационных технологий подходит к концу. По мнению управляющего партнёра рекрутинговой компании CORNERSTONE Владислава Быханова, зарплаты айтишников не только замедлили подъём, но по многим позициям могут даже начать снижаться. В лучшем случае — останутся на нынешнем уровне. Об этом сообщает «Газета.ru».

Причин несколько: свертывание ряда IT-проектов, повсеместная оптимизация бюджетов и, что особенно важно, бурное развитие искусственного интеллекта, способного взять на себя часть задач разработчиков, аналитиков и тестировщиков. Эксперт считает, что рынок IT-специалистов был ранее перегрет, и сейчас происходит его коррекция к более реалистичным значениям.

Компании активно пересматривают свои стратегии, делая ставку не на экстенсивное расширение, а на интенсивную оптимизацию. Главный тренд 2025 года — замена ручного труда автоматизированными и роботизированными комплексами там, где это экономически оправдано. Фокус смещается на гибкие цифровые решения, интегрирующие все этапы работы — от планирования до исполнения.

Замедление доходов ждёт и маркетологов, поскольку акцент делается не на привлечение новых клиентов, а на удержание уже существующих. В выигрыше — юристы, финансисты, медики и инженеры, особенно те, кто работает с механикой, робототехникой и ЧПУ.