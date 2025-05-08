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8 мая, 08:11

Опрос выявил отношение руководства к подработкам сотрудников

«Газета.ru»: Чаще всего подрабатывают IT-специалисты, дизайнеры и копирайтеры

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Elnur

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Elnur

Опрос показал, что параллельная занятость – явление весьма частое: 85% респондентов осведомлены о коллегах, имеющих дополнительный заработок, а 43% признались, что сами регулярно берутся за сторонние проекты. Об этом сообщает «Газета.ru».

Основным стимулом для поиска подработки является, предсказуемо, дополнительный доход – эту причину назвали 83% опрошенных. Однако среди других мотивов участники указали стремление к профессиональному росту, желание освоить что-то новое или просто восполнить недостаток интересных задач на основном месте работы.

Важным фактором, значительно облегчающим совмещение нескольких проектов, оказалась удалённая работа. Более половины (52%) участников опроса трудятся дистанционно, что предоставляет необходимую гибкость для распределения нагрузки и времени.

Отношение руководства к такой «второй работе» разделилось: 41% сообщили, что начальство в курсе их дополнительных проектов, 33% ответили отрицательно, а 26% затруднились дать однозначный ответ.

Наиболее активно подрабатывают специалисты из сферы IT и креативных индустрий. В числе лидеров оказались разработчики, системные администраторы, дизайнеры, маркетологи и копирайтеры. Заметную долю среди совмещающих работу также составляют бухгалтеры, юристы и рекрутеры.

Данные опроса демонстрируют, что совмещение основной занятости с подработкой становится частью новой реальности на рынке труда. Этому тренду способствуют такие факторы, как растущая популярность онлайн-формата и доступность цифровых инструментов для организации работы.

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Владимир Озеров
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