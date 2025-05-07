В Госдуме начали бить тревогу из-за сбегающих с работы россиян, которые вредят экономике
Депутат Бессараб: Прогуливающие работу россияне являются проблемой для экономики
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Из-за участившихся случаев прогулов россиян на работе в Госдуме разрабатываются поправки в трудовое законодательство. Работодателям могут дать право уволить сотрудника за отсутствия на рабочем месте в течение четырех часов без уважительной причины. Об этом сообщает «Газета.ru».
«Это огромная проблема. Минэкономразвития подготовило целый пакет изменений в трудовое законодательство, который всерьёз рассматривался на Российской трехсторонней комиссии. Потому что есть основания для тревоги», — заявила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Однако в борьбе с проблемой могут возникнуть трудности. Так, отсутствие у работника уважительной причины для прогула необходимо доказать. Иногда на это требуется несколько месяцев. Также бывают случаи, когда молодые люди уходят в первый рабочий день после обеда, не расторгая при этом договор с работодателем. Делают они в основном это из-за неопытности и незнания.
Ранне Life.ru напомнил, что право на дополнительный оплачиваемый отпуск имеют педагоги, медработники, сотрудники вредных производств и те, кто работает в режиме ненормированного дня. Праздничные дни, выпадающие на период отпуска, увеличивают время отдыха, но не оплачиваются отдельно. График отпусков должен составляться заблаговременно — не позднее чем за две недели до нового года.