В Госдуме начали бить тревогу из-за сбегающих с работы россиян, которые вредят экономике

Из-за участившихся случаев прогулов россиян на работе в Госдуме разрабатываются поправки в трудовое законодательство. Работодателям могут дать право уволить сотрудника за отсутствия на рабочем месте в течение четырех часов без уважительной причины. Об этом сообщает «Газета.ru».

«Это огромная проблема. Минэкономразвития подготовило целый пакет изменений в трудовое законодательство, который всерьёз рассматривался на Российской трехсторонней комиссии. Потому что есть основания для тревоги», — заявила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Однако в борьбе с проблемой могут возникнуть трудности. Так, отсутствие у работника уважительной причины для прогула необходимо доказать. Иногда на это требуется несколько месяцев. Также бывают случаи, когда молодые люди уходят в первый рабочий день после обеда, не расторгая при этом договор с работодателем. Делают они в основном это из-за неопытности и незнания.