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6 мая, 12:48

В Госдуме напомнили, кому можно взять дополнительный оплачиваемый отпуск

Депутат Чаплин: Особые условия предоставления отпуска установлены для учителей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Chaton Chokpatara

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Chaton Chokpatara

Помимо стандартного 28-дневного оплачиваемого отпуска, некоторым категориям работников полагаются дополнительные дни отдыха. Об этом сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин в интервью RT.

Парламентарий подчеркнул, что предоставление отпусков — важная часть социальной политики государства, направленная на восстановление трудоспособности граждан. Особые условия, по его словам, установлены для педагогов, медработников, сотрудников вредных производств и тех, кто работает в режиме ненормированного дня. Продолжительность дополнительного отпуска зависит от характера работы.

Чаплин уточнил, что праздничные дни, выпадающие на период отпуска, увеличивают время отдыха, но не оплачиваются отдельно. Он также отметил, что график отпусков должен составляться заблаговременно — не позднее чем за две недели до нового года, с учётом пожеланий льготных категорий сотрудников, и является обязательным к исполнению для обеих сторон трудовых отношений.

«График отпусков — это инструмент, обеспечивающий баланс между интересами работника и работодателя. Он позволяет планировать отдых заранее и гарантирует своевременное предоставление отпуска», — отметил депутат.

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Ранее в Госдуме предложили сделать выходными рабочие дни между майскими праздниками. Депутаты считают, что в России следует объявить нерабочими все дни с 1 по 9 мая. Это, по их мнению, даст гражданам возможность спокойно подготовиться к дачному сезону и заняться необходимыми работами на своих участках.

Александра Мышляева
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