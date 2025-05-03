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3 мая, 07:14

В Госдуме предложили сделать выходными рабочие дни между майскими праздниками

Депутат Антропенко предложил сделать выходными все дни с 1 по 9 мая

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / NDAB Creativity

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / NDAB Creativity

В Госдуме предложили одарить россиян выходными, сделав нерабочими все дни с 1 по 9 мая. Об этом сообщил депутат ГД Игорь Антропенко.

По его словам, идея сделать выходными все дни с 1 по 9 мая не лишена смысла. Это позволит им размеренно подготовиться к дачному сезону, выполнив все необходимые работы у себя на участке.

Рабочие дни посреди праздничной недели мешают россиянам полноценно отдохнуть, поскольку много времени у них уходит на дорогу.

«Конечно, в большинстве своем люди отпрашиваются на эти дни «между майскими», что не может не нервировать работодателя. Естественно, мы не говорим о посменной работе. Школьникам и студентам это только пойдет на пользу, особенно тем, кого ждут предстоящие экзамены», — сказал парламентарий ТАСС.

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Ранее психолог поделился хитростями, с помощью которых можно откосить от работы на майских праздниках, не разозлив начальство. Идеальной отмазкой будет растяжение или перелом, поскольку человек при таких условиях с трудом может передвигаться.

Владимир Озеров
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